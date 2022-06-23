В Перми восстановят «Доходный дом купца Камчатова»

В начале XX века здесь располагались кондитерские, пивные лавки, портновская мастерская. Фото: сайт Правительства Пермского края

В Перми подрядчик приступил к ремонту фасада «Доходного дома купца Камчатова». Здание находится на улице Куйбышева, 7. В планах: восстановить крышу, фундамент, фасад, архитектурные элементы в виде лепнин, отреставрировать гирлянды, украшавшие дом по верхнему периметру и частично заменить межэтажные перекрытия, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Напомним, «Доходный дом купца Камчатова» - четырехэтажное жилое здание второй половины ХIX века. Со временем к нему сделали пристрой.

В начале XX века здесь располагались кондитерские, пивные лавки, портновская мастерская. В 1916 году в доме находился юридический и историко-философский факультеты Петроградского университета. А с 1930 года в здании открыли авиашколу, вскоре преобразованную в институт ракетных войск. В 2000 году дом попал в список памятников градостроительства и архитектуры.

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