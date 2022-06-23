Пострадавший в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург дорожный рабочий умер в больнице

В результате столкновения «Газель» столкнулась с «Митсубиси» после чего иномарку отбросило на 39-летнего рабочего, проводившего дорожные работы. Фото: Telegram-канал полиции Прикамья

В среду, 22 июня, в 15.40 на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ужасное ДТП с тремя автомобилями. 51-летний водитель «Мерседес Бенц» не справился с управлением, врезался в «Газель» и «Митсубиси», занимающихся нанесением дорожной разметки. В результате столкновения «Газель» врезалась с «Митсубиси», после чего иномарку отбросило на 39-летнего рабочего, проводившего дорожные работы. В результате аварии он и водитель Газели получили травмы.

- После ДТП двое мужчин 39 лет были госпитализированы. Один из них скончался сегодня утром, второй находится в состоянии средней степени тяжести - сообщили редакции «Комсомолки» в Минздраве Пермского края.

Пресс-служба полиции Прикамья сообщает, следователями отдела МВД России по Пермскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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