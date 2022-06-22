На трассе Пермь-Екатеринбург произошла серьезная авария с тремя машинами

Фото: скриншот видео паблика Мой город Пермь/ВКонтакте

В среду, 22 июня, в 15.40 на трассе Пермь-Екатеринбург произошло серьезное ДТП с тремя автомобилями. По предварительной информации главка МВД по Пермскому краю, на 9 километре автодороги 51-летний водитель грузовика не справился с управлением и врезался в Газель и Митсубиси, которые наносили дорожную разметку.

- В результате столкновения автомобиль Газель столкнулся с автомобилем Митсубиси после чего автомобиль Митсубиси отбросило на рабочего, осуществлявшего дорожные работы. В результате ДТП травмы получили дорожный рабочий и водитель Газели. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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