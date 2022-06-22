Пермская инспекция госжилнадзора аннулирует лицензию управляющей компании «Этажи»

Пермская управляющая компания «Этажи» трижды за год привлекалась к административной ответственности за воспрепятствование сотруднику ИГЖН в проведении проверок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермская управляющая компания «Этажи» трижды за год привлекалась к административной ответственности за воспрепятствование сотруднику инспекции госжилнадзора Прикамья (ИГЖН) в проведении проверок. За это организации выписали штраф - 140 тысяч рублей.

Пресс-служба ИГЖН сообщает, лицензионной комиссией единогласно принято решение об обращении инспекции в суд.

- Теперь вопрос об аннулировании лицензии будет рассматриваться арбитражным судом Пермского края. Для всех недобросовестных управляющих компаний, грубо нарушающих лицензионные требования жилищного законодательства, перспектива может быть одна – прекращение предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, - говорит начальник ИГЖН Александр Евсюков.

Напомним, гендиректор УК «Этажи» Сергей Шестаков 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения лицензионных требований. Размер долга УК перед ресурсоснабжающими организациями на 1 июня составил порядка 978 тысяч рублей.

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