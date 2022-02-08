«Я хотел ее успокоить»: в Перми таксист «случайно» убил 19-летнюю девушку

Тело девушки нашли в сугробе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я хотел ее успокоить, но в итоге задушил, - так на допросе говорил водитель такси, которого подозревают в убийстве молодой пермячки.

В четверг, 3 февраля, около 5 часов утра 19-летняя Ксения (имя изменено - прим.ред.) шла из бара в Ленинском районе Перми. Водитель проезжающей мимо машины предложил подвезти ее до дома, и она согласилась. В этот же день тело Ксении обнаружил случайный водитель. Мужчина ехал по Бродовскому тракту и сделал вынужденную остановку. А когда вышел из машины, увидел в снегу труп Ксении. Он тут же позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

На следующий день правоохранители получили результаты экспертизы тела Ксении, где говорилось, что смерть девушки носит криминальный характер. В этот же день сотрудники УГРО по камерам уличного наблюдения установили, а после и задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний таксист.

- На допросе подозреваемый рассказал, что девушка села к нему в машину на переднее сидение, начала плакать, говорила, что ее бросил парень. Просила остановить машину и дать ей возможность пересесть на заднее сидение. По словам водителя, он пытался успокоить девушку, но задушил, - рассказали корреспонденту "КП" в следственном отделе по Свердловскому району.

Как именно таксист объяснял свое "случайное" убийство, не сообщается. Известно, что он уже был судим по двум статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас он находится в СИЗО, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство"

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