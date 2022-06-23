В Перми у бывшей жены экс-прокурора Сергея Мурая хотят забрать жилье

Фото: Артем КИЛЬКИН
Бывшая жена экс-прокурора Сергея Мурая Наталья подала в Дзержинский районный суд Перми жалобу. Дело в том, что жилье, которое принадлежит ей по брачному договору, хотят забрать.
- Взыскиваемое имущество было приобретено и передано в собственность Наталье за два года до совершения вмененных Мураю событий, ещё в 2014 году. Это единственное жилье для неё и несовершеннолетних детей, поэтому мы считаем, что на данное имущество не может быть обращено взыскание судом, - сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на представителя Натальи Мурай Елену Никишину.
Также суд принял жалобу от стороны защиты. При этом апелляция от свидетеля отклонена. В ближайшее время прокурор рассмотрит жалобы и возражения сторон. После чего, назначит заседание суда апелляционной инстанции.
Напомним, суд признал Сергея Мурая виновным в 10 преступлениях, приговорил его к 11 годам колонии и назначил штраф - 10 миллионов рублей.
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