В Пермском крае компания получила штраф в 1 млн рублей за взятку сотруднику медучреждения

Мировой судья назначил организации штраф 1 млн рублей. Фото: архив "КП"

В Пермском крае одна из компаний получила штраф в 1 млн рублей, за то, что передала взятку в 70 тысяч рублей одному из сотрудников.

В прокуратуре Пермского края рассказали, что в 2020 году генеральный директор передал должностному лицу учреждения здравоохранения Пермского края, действующему под наблюдением оперативных сотрудников, 70 тысяч рублей. Взятка предназначалась за содействие в победе в аукционе и заключении с организацией договора на оказание услуг по организации и обеспечению лечебным питанием пациентов.

Юридическое лицо, от имени или в интересах которого совершается преступление, не освобождается от ответственности, было возбуждено дело об административном правонарушении «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица».

Мировой судья назначил организации штраф 1 млн рублей. Уголовное дело в отношении взяткодателя направлено для рассмотрения в Индустриальный районный суд Перми.

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