В Перми медработник судится с психиатрической больницей из-за выплаты за COVID-19

Больничная комиссия случай страховым не признала, обосновав это тем, что непосредственным лечением больных женщина не занималась Фото: Олег УКЛАДОВ

В феврале, во время пандемии коронавируса, помощник врача-эпидемиолога работала в Кукуштанском филиале Краевой клинической психиатрической больницы. Женщине регулярно приходилось обходить палаты с зараженными и брать мазки с предметов, используемых пациентами. Кроме того, дважды в неделю она была обязана делать административные обходы отделения. Так, помощник эпидемиолога и заразилась инфекцией.

Из-за этого почти месяц женщина мучилась с острым трахеитом на больничном. За подобное заболевание при причинении вреда здоровью положена страховка, но больничная комиссия случай страховым не признала, обосновав это тем, что непосредственным лечением больных женщина не занималась.

Пресс-служба Орджоникидзевского районного суда Пермского края сообщает, что пермячка посчитала отказ больничной комиссии незаконным. Суд по иску назначили на 28 июля этого года.

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