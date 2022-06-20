«ПермьКонцерт» готовит новый спектакль для детей, посвященный родному краю

Спектакль «Иван-солены уши». Фото: Андрей Чунтомов

МАУК «ПермьКонцерт» в сентябре 2021 года выиграло грант «Президентского фонда культурных инициатив» на проект «Театрализованный многожанровый триптих «Парма многоликая», в рамках которого необходимо было создать и показать музыкальные сказки о родном крае.В спектаклях через музыку, вокал, хореографическое искусство, интерактивные формы необходимо показать традиции коренных народов края, красотуприродыи культурные особенности региона. Проект «Парма многоликая» посвящен 300-летию Перми, которое отмечается в 2023 году.

В марте и апреле текущего года артисты «ПермьКонцерт» уже показали два спектакля. Сказка «Иван-солены уши» знакомит с народами, живущими в крае, с героями пермских сказок и эпосов. Сказка «Заповедный сад» о том, как важна родная природа в жизни людей.

Спектакль «Иван-солены уши». Фото: Андрей Чунтомов

В июне команда «ПермьКонцерт» приступила к постановке нового музыкального спектакля – «Сказочки от Уралочки». Уже состоялась встреча режиссера и автора сценария спектаклей Ксенией Жарковой с артистами и творческими специалистами проекта, и совсем скоро будут анонсирована тема третьего, заключительного спектакля.

Спектакль «Заповедный сад». Фото: Андрей Чунтомов

Премьера и показ нового спектакля запланирован на октябрь 2022 года. Таким образом, к году 300-летия Перми в репертуаре артистов «ПермьКонцерт» будет три музыкальных детских спектакля о культуре, традициях, природе родного края. Это станет большим творческим подарком коллектива муниципального учреждения для маленьких пермских зрителей.

Спектакль «Заповедный сад». Фото: Андрей Чунтомов

Страница проекта «Парма многоликая» в ВК https://vk.com/parmamnogolikaya

Страница проекта на сайте «ПермьКонцерт» https://permconcert.ru/parma-mnogolikaia