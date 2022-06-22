В Перми в День памяти и скорби родственникам передали останки погибших бойцов

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

22 июня, 81 год назад, немецко-фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза. Сейчас эта дата посвящена Дню памяти и скорби по всей стране, как напоминание о цене великой победы.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Узнать о фронтовой судьбе родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, помогают поисковые отряды. Сегодня родственникам были переданы останки погибших бойцов – Ивана Ивановича Биткова и Аркадия Всеволодовича Косолапова. Их обнаружили в Невельском районе Псковской области. В этих местах в июле 1941 года участвовала в боях 112-я Молотовская стрелковая дивизия.

- Герои возвращаются домой, пусть и спустя десятилетия, - пишет в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

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