Камские энергетики приняли участие в акции «Сад памяти»

Фото: КамГЭС .

Расположенный на берегу Камы микрорайон Гайва - один из самых зеленых и живописных в Перми. Назван он так по имени речки, вдоль которой тянется популярная у гайвинцев экологическая тропа, проложенная силами работников Камской ГЭС - филиала ПАО «РусГидро».

Накануне 22 июня энергетики вновь вышли на экотропу «Тайны реки Гайвы» с лопатами, ведрами и молодыми саженцами.

Энергетики посадили возле реки Гайва 24 саженца. Фото: КамГЭС.

- Мы решили принять участие в международной акции «Сад памяти» и посадить 24 саженца плодовых деревьев и кустарников на экологической тропе в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, - рассказал технический директор - главный инженер Камской ГЭС Сергей Двинянинов. - 22 июня, в День памяти и скорби, мы будем вспоминать тех, кто жертвовал своей жизнью для нашего будущего, приближая Победу. На эту экотропу с удовольствием приходят и взрослые, и дети. Нам важно, чтобы будущие поколения не забывали важные вехи в истории становления свободной суверенной России.

Энергетики заботятся об озеленении города. Фото: КамГЭС.

Экологический маршрут в долине реки Гайвы - это природная территория, которая активно используется местными жителями в качестве места отдыха. Теперь экотропа «Тайны реки Гайвы» станет также местом памяти. Здесь будут зеленеть 24 деревца из тех 28 миллионов деревьев, которые должны высадить участники акции «Сад памяти» в нашей стране и за рубежом.

КСТАТИ

Десятки экологических троп и зон

Одно из направлений программы благотворительной деятельности филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» в сфере экологии - формирование экологической культуры, пропаганда бережного отношения к окружающей среде, привлечение общественности к решению экологических вопросов.

При участии Группы РусГидро оборудованы 33 экологические тропы и 3 экологические зоны в 22 ООПТ на территории России. Две экологические тропы из этого числа расположены в Пермском крае.

В Перми появился "Сад памяти".

НАША СПРАВКА

Камская ГЭС - первая ступень Камского каскада ГЭС. Ее установленная мощность составляет 552 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии - 1,9 млрд кВтч.

РусГидро - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро - первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,2 ГВт.