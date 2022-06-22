Пермяк обманул 11 человек на 1,3 млн рублей

Мужчина получил реальный срок за мошенничество. Фото: архив "КП"

В Перми осудили мошенника, который обманул 11 человек на 1, 3 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Прикамья. Мужчина убеждал граждан взять кредит на покупку товара, а сам обещал выплачивать его. Для отвода глаз он даже совершал несколько платежей, а потом пропадал, товары и деньги от тратил по своему усмотрению.

Подозреваемого в итоге задержали и предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном с причинение значительного ущерба гражданину, а также растрате в крупном размере.

Кроме этого, предприимчивый мошенник продал арендованный автомобиль, без ведома собственника.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 8 тысяч рублей, а также взыскал причиненный ущерб.