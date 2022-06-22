Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июня 2022 4:57

Пермяк обманул 11 человек на 1,3 млн рублей

Они брали для него кредиты на покупку товаров
Анна Маркова
Мужчина получил реальный срок за мошенничество.

Мужчина получил реальный срок за мошенничество.

Фото: архив "КП"

В Перми осудили мошенника, который обманул 11 человек на 1, 3 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Прикамья. Мужчина убеждал граждан взять кредит на покупку товара, а сам обещал выплачивать его. Для отвода глаз он даже совершал несколько платежей, а потом пропадал, товары и деньги от тратил по своему усмотрению.

Подозреваемого в итоге задержали и предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном с причинение значительного ущерба гражданину, а также растрате в крупном размере.

Кроме этого, предприимчивый мошенник продал арендованный автомобиль, без ведома собственника.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 8 тысяч рублей, а также взыскал причиненный ущерб.