Семье пермячки, погибшей от токсичного газа, выплатили 6,5 миллионов рублей

Фото: АО «Галополимер Пермь»

В июне 2020 года на производстве АО «Галополимер Пермь» разгерметизировалась емкость. Из-за этого в соседнем цехе, где находилась сотрудница предприятия, концентрация опасного токсичного газа превысила предельно допустимую норму. Это привело к отравлению и в дальнейшем смерти женщины.

Суд обязал АО «Галополимер Пермь» выплатить супругу и несовершеннолетним детям погибшей компенсацию морального вреда - 6,5 миллионов рублей. На основании исполнительных документов приставы возбудило в отношении руководства предприятия четыре исполнительных производства.

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, что организация с выплатами затягивать не стала и за два дня выполнила решение суда.

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