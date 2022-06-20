В Пермском крае 19 июня выпал град

Фото: Красновишерск БЕЗ ГРАНИЦ/ВКонтакте

Жители Красновишерска делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями выпавшего 19 июня града.

- У нас по Морчанской ( улица в Красновишерске - Ред.) был кошмар - сильный ветер, ливень с градом, я думала бедные рябины сломает, - написала Галина Корионова.

- Деревья повалило у магазина тканей на проезжую дорогу, - написала Елена Арабей.

Фото: Красновишерск БЕЗ ГРАНИЦ/ВКонтакте

Фото: Красновишерск БЕЗ ГРАНИЦ/ВКонтакте

Фото: Красновишерск БЕЗ ГРАНИЦ/ВКонтакте

Кстати, по прогнозам синоптиков, на этой неделе в Пермском крае практически ежедневно будут идти дожди, в то же время в конце недели, возможно, будет установлен температурный рекорд. Подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале.