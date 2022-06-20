В Пермском крае 19 июня выпал град

Фото: Красновишерск БЕЗ ГРАНИЦ/ВКонтакте
Жители Красновишерска делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями выпавшего 19 июня града.
- У нас по Морчанской ( улица в Красновишерске - Ред.) был кошмар - сильный ветер, ливень с градом, я думала бедные рябины сломает, - написала Галина Корионова.
- Деревья повалило у магазина тканей на проезжую дорогу, - написала Елена Арабей.
Фото: Красновишерск БЕЗ ГРАНИЦ/ВКонтакте
Фото: Красновишерск БЕЗ ГРАНИЦ/ВКонтакте
Фото: Красновишерск БЕЗ ГРАНИЦ/ВКонтакте
Кстати, по прогнозам синоптиков, на этой неделе в Пермском крае практически ежедневно будут идти дожди, в то же время в конце недели, возможно, будет установлен температурный рекорд. Подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале.