Пропавшего 39-летнего пермяка нашли мертвым

Погибший мужчина.

Пропавшего три месяца назад 39-летнего Артема Дунаева нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Пермь Поиск".

Напомним, Артем Дунаев пропал 6 марта. В тот день до позднего вечера он отмечал день рождения своего начальника, продолжить гулянку решил дома у одного из коллег. Утром мужчина отправился домой, но так и не дошел. Больше трех месяцев его искали родные, волонтеры и полицейские. К несчастью, 17 июня поисковики сообщили, что мужчину нашли мертвым.

Следователи назвали предварительную причину гибели Артема. Подробности читайте в нашем материале.

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