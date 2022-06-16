В Прикамье мужчина украл две палки колбасы и подрался за них с сотрудниками магазина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле житель Кунгура зашел днем в местный магазин «Светофор». Мужчина решил украсть две сырокопченых колбасы «Фирменная Вишневый дым» общей суммой 229 рублей. Однако, охранник заметил, как покупатель пытается спрятать товар, поэтому подошел к мужчине и потребовал вернуть все на место. Похититель эту просьбу проигнорировал и направился к выходу. Тогда сотрудники магазина попытались остановить мужчину. Но тот сдаваться не планировал и начал драку. В итоге горе-грабителя задержали работники «Светофора».

На судебном заседании подсудимый признал, что хотел украсть колбасу, но отрицал драку с сотрудниками магазина. Суд приговорил мужчину по статье «открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» к 1 году и 6 месяцам тюрьмы.

Издание «В Курсе ру» со ссылкой на Кунгурский городской суд сообщает, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

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