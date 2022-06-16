В Перми следователи проверяют информацию о хищении руководством ПГНИУ более 35 миллионов рублей

Фото: ПГНИУ

Следственное управление следственного комитета РФ по Пермскому краю проводит доследственную проверку информации о возможном хищении в особо крупном размере средств, выделенных на системы безопасности ПГНИУ, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Напомним, после массового убийства на территории учебного заведения, управление федерального казначейства сообщило о неправомерной растрате более 35,6 миллионов рублей. Сюда относятся собственные средства университета и субсидии из федерального бюджета.

Более 15,56 миллионов рублей ушли на оборудование для видеонаблюдения. Но почему-то по одному из контрактов технику привезли на 127 дней позже срока и частично она оказалась неработоспособной. А 18,395 миллионов рублей ПГНИУ «потерял» из-за работ по установке пожарной сигнализации, которая не передавала информацию в МЧС. Поэтому, на ректора вуза и его подчиненных возбудили уголовное дело, но вину вышеуказанные отрицают. Решение следователи должны принять в течение 30 дней, но срок может быть продлен.

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