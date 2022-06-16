Студент Пермского Политеха разработал приложение для изучения языка программирования

Сергей Краснопольский. Фото: пресс-служба Политеха

Сейчас вокруг так много информации, что сосредоточиться на чем-то одном просто нереально! Однако известно, что люди лучше обучаются в игровой форме. Поэтому, исследователь из Пермского Политеха Сергей Краснопольский разработал приложение, которое поможет школьникам и студентам разобраться с языком программирования Python в IT-сфере.

В игре три уровня сложности, на каждом есть свой персонаж, который прокачивается при помощи обучения игрока. Сергей рассказывает, что пользователь двигается по сюжету, выполняя интерактивные квесты. Кроме того, для игрока доступны три подписки: «Стандарт», «Стандарт+» и «Премиум».

Разработка студента заняла второе место в конкурсе проектов «Инноваторы ПНИПУ 2022» и в конкурсе «Тест-Драйв УрФУ 2019».

На данный момент существует не так много приложений для изучения языков программирования.

- По сравнению с аналогами «Triad of The Mind» может работать в offline-режиме, имеет встроенный интерпретатор для удобной проверки кода пользователя прямо в приложении, также в сервисе присутствует техподдержка и индивидуальный репетитор, который доступен по подписке, - делятся с «Комсомолкой» в пресс-центре Политеха.

Приложение доступно для Android и IOS устройств и в виде web-cайта для большего охвата и удобства пользователей. Монетизация проекта осуществляется благодаря рекламе по подписке «Стандарт» или через оплату подписок.

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