«Не сиди дома». Пермское мобильное приложение протестируют в Осе и Чердыни

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-29T10:04:44+03:00

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На этой неделе первая фокус-группа отправится в тур по Осе и Чердыни тестировать мобильное приложение «Не сиди дома». Приложение объединит в себе туристические маршруты Пермского края: «Губаха – горная страна», «Кунгур улётный», «Чусовой. Свобода движения», «Оса. Очевидное-невероятное», «Фототур «5:0 в пользу Чайковского», «В поисках Анфаловского городка» (Чердынь), «Сэлфи с историей» (Березники).

После тестовых испытаний разработка будет доступна для скачивания пользователям Android и iOs. Планируется, что приложение появится в PlayMarket и AppStore уже в декабре, чтобы в зимние праздники все желающие смогли опробовать новую программу.

- Очень важно, чтобы реальные потенциальные участники проекта посетили маршруты, высказали свое мнение, оценили качество сервиса и услуг, - считает министр культуры Вячеслав Торчинский. - Мобильное приложение будет редактироваться на протяжении всего периода времени, пока мы будем заниматься проектом. Критикуйте, пишите, не стесняйтесь. Это поможет нам улучшить качество, учесть какие-то моменты, которые мы, возможно, недооценили.

В минкульте сообщили, что планируют вовлечь порядка 20 тысяч в путешествие по туристическим маршрутам Пермского края.