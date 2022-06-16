С января по май в Прикамье сдали в эксплуатацию более 10 тысяч квартир

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С января по май 2022 года в Пермском крае в эксплуатацию сдано 10 464 квартиры общей площадью 908,1 тысяч кв. м. Это в 2,3 раз превышает показатель прошлого года за соответствующий период, сообщает Пермьстат.

Кроме того, индивидуальные застройщики за счет собственных и привлеченных средств сдали в эксплуатацию 591,5 тысяч кв. м общей площади жилых помещений, что в 3,6 раза больше, чем в январе – мае 2021 года.

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