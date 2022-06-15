В Пермском крае мужчина избил подростка и угрожал прострелить ему колено

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В октябре прошлого года житель Кизела несколько раз ударил кулаком по лицу и телу 18-летнего подростка. Потом достал что-то похожее на пистолет, стал указывать им на ноги, живот и голову парня, говоря, что сейчас прострелит ему колено. К счастью, все обошлось, но случившимся подросток поделился с родителями и те отправились в суд.

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает, что виновным по статье «Угроза убийством» оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина. Выяснилось, что на момент нападения он был пьян. Мировой судья судебного участка Кизеловского района назначил ему наказание - 10 месяцев тюрьмы.

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