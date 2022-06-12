Подробности исчезновения пропавшего туриста в районе камня Говорливый в Пермском крае

Андрей Истомин пропал на стоянке во время сплава. Фото "Лиза Алерт".

В Красновишерском районе Пермского края пропал 40-летний Алексей Истомин. Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что мужчина исчез 11 июня с места стоянки туристической группы возле камня Говорливый.

Организованы его поиски сотрудниками полиции и волонтерами.

Рост Алексея 174 см., телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы: светло-русые, короткая стрижка.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Читать также

Нужна помощь добровольцев в поисках мужчины в Пермском крае

Он пропал в районе Говорливого камня в Красновишерском районе (Подробнее...)