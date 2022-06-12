Подробности исчезновения пропавшего туриста в районе камня Говорливый в Пермском крае

Андрей Истомин пропал на стоянке во время сплава. Фото "Лиза Алерт".
В Красновишерском районе Пермского края пропал 40-летний Алексей Истомин. Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что мужчина исчез 11 июня с места стоянки туристической группы возле камня Говорливый.
Организованы его поиски сотрудниками полиции и волонтерами.
Рост Алексея 174 см., телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы: светло-русые, короткая стрижка.
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