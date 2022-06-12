Нужна помощь добровольцев в поисках мужчины в Пермском крае

Поиски пройдут 12 июня в Красновишерском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» просит помощи добровольцев в поисках 40-летнего мужчины. Объявлен срочный сбор.

Пропал Александр Истомин, 11 июня в районе Говорливого камня рядом с деревней Заговоруха Красновишерского района.

Волонтеры объявили дату сбора - 12 июня в 9.30 у здания отдела полиции в Красновишерске, ул. Карла Маркса, 17 или деревня Заговоруха Красновишерского района Пермского края

Поиск будет проходить в лесу, поэтому добровольцам нужно быть одетыми в удобную одежу и обувь по погоде. Координатор от ПО "ПрикамьеПоиск": Андрей – 89028064885. Координатор на месте: ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 342 258 40 01. Дежурный инфорг: Юлия - 89223456702

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