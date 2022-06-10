В Прикамье женщину убили в подъезде жилого дома

Фото: Пресс-служба СКР по Пермскому краю

В Пермском крае 8 июня произошло жестокое убийство. В городе Чердынь погибла 48-летняя женщина. Подробности передает пресс-служба краевого СКР.

45-летний подозреваемый распивал алкоголь со своей сожительницей. Вдруг во время употребления алкоголя между сожителями на почве ревности произошел конфликт.

«В ходе ссоры подозреваемый вооружился ножом и на лестничной площадке жилого дома нанес клинком удары по телу сожительницы. Женщина скончалась на месте. О совершенном преступлении в экстренные службы сообщили соседи убитой женщины, которые услышали шум и крики в подъезде», - пояснили следователи.

Теперь в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование уголовного дела.

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