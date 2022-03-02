Начался суд по делу о жестоком убийстве пермской туристки

Анастасия отправилась в одиночный сплав. Фото личная страница туристки/ВКонтакте

В Екатеринбурге начался суд над Алексеем Еремеевым и Ольгой Васевой, обвиняемыми в убийстве пермской туристки Анастасии. Напомним, молодая женщина пропала в мае прошлого года. Она отправилась на одиночный сплав на байдарке по реке Серга. 30 мая Анастасия должна была вернуться домой, где ее ждали мама и трехлетний сын. Но в конечной точке своего маршрута пермячка так и не появилась. Ее машину нашли брошенной возле плотины в городе Михайловск.

По подозрению в убийстве пермской туристки были задержаны 43-летний рецидивист Алексей Еремеев, уже отсидевший за изнасилование, кражи, разбои и хранение боеприпасов, и его 25-летняя подруга Ольга Васева. А на следующий день в лесу нашли тело Анастасии.

Анастасия остановилась на ночлег в природном парке «Оленьи ручьи», где скрывались Еремеев и Васева. Они решили ограбить ее и убить.

- Обвиняемый, вооружившись палкой, нанес потерпевшей не менее 9 ударов в область головы и не менее 51 удара в области туловища, верхних и нижних конечностей, а также рукой сдавил шею, - сообщили подробности в прокуратуре Свердловской области.

Процесс в суде проходит в закрытом режиме.