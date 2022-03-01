Жители Перми могут выбрать гимн города

Фото: архив "КП"
Пермяки могут проголосовать за понравившийся им вариант гимна города Перми. Об этом рассказали в городской мэрии.
Конкурсная комиссия определила три итоговых варианта гимна. Из них пермякам предстоит выбрать самый лучший. Проголосовать можно в группе «Пермь Первая» в соцсети «ВКонтакте».
Проголосовать можно до 30 марта. Результаты голосования представят на заседании Пермской городской думы. Там и будет принято окончательное решение о том, какая песня станет гимном Перми.
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