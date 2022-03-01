В Пермь привезут работы Гойи и Пикассо

Офорт Гойя из серии «Тавромахия».

В центральном выставочном зале (Комсомольский пр., 10) 3 марта откроется выставка «Песок и кровь» (12+). Экспозиция представляет более 130 офортов и литографий двух великих испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, посвященные искусству корриды.

В 1814-1816 годах в перерывах между работой над офортами из знаменитой серии «Бедствия войны» 60-летний Гойя обращается к теме корриды, создав серию офортов, вошедшую в золотой фонд мирового изобразительно искусства под названием «Тавромахия». Он переносит зрителя непосредственно в гущу событий, заставляя стать свидетелем триумфа победы и грандиозности поражения.

В 1959 году 80-летний Пабло Пикассо создал в серии рисунков свою мистерию любви и смерти. В корриде, как в действе, Пикассо видел совершенное воплощение пластики человеческого тела, восхищаясь матадорами, представляя быка воплощением стихийных сил природы.

Выставка будет работать до 24 апреля.