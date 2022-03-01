В Прикамье пропал 42-летний мужчина

В Прикамье разыскивается 42-летний Владимир Бажин. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион-59».
Как рассказали поисковики, Владимир не выходит на связь уже месяц – с 1 февраля. Последний раз связь с ним была установлена на пермском автовокзале.
Особые приметы пропавшего:
- рост 165 сантиметров;
- карие глаза;
- седые волосы;
Был одет:
- черная вязаная шапка;
- темная дубленка;
- синие джинсы;
- черные сапоги.
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 102 (полиция), 112 (ЕДДС), +7(342) 241-36-40 (БРНС г.Пермь); +7 (952) 664-65-79 (инфорг Марина).
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