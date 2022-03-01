В Прикамье пропал 42-летний мужчина

В Прикамье разыскивается 42-летний Владимир Бажин. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион-59».

Как рассказали поисковики, Владимир не выходит на связь уже месяц – с 1 февраля. Последний раз связь с ним была установлена на пермском автовокзале.

Особые приметы пропавшего:

- рост 165 сантиметров;

- карие глаза;

- седые волосы;

Был одет:

- черная вязаная шапка;

- темная дубленка;

- синие джинсы;

- черные сапоги.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 102 (полиция), 112 (ЕДДС), +7(342) 241-36-40 (БРНС г.Пермь); +7 (952) 664-65-79 (инфорг Марина).

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