Запрет на полеты из Перми в города юга России продлен до 8 марта

Фото: Василий Вахрин

Из Международного аэропорта Пермь в города юга РФ можно будет улететь только после 8 марта. Запрет до этой даты действует для следующих городов, в которые из Перми есть прямые рейсы: Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, сообщили в Росавиации.

Напомним, с 24 февраля временно приостановлена работа следующих аэропортов юга и центра РФ: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

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