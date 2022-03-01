В Пермском крае продлены маршруты «Ласточек»

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С 1 марта часть маршрутов пригородных поездов «Ласточка», соединяющих Краснокамск и Пермь, продлены до Левшино и Голованово.
Электрички из Краснокамска №6014 и №6016, ходившие до Перми 2, теперь следуют до Левшино. «Ласточки»· №6020 и №6012 теперь ходят до Голованово (ранее их маршрут заканчивался на Перми-2 и Левшино соответственно).
Идущие в Краснокамск электрички №6011 и №6019 отправляются со станции Голованово , а №6013 и №6017 - из Левшино.
Но с 1 марта отменены пригородные поезда №6118 Пермь-2 – Левшино, №6101 Пермь-2 – Оверята, №6024 Краснокамск – Пермь-2.
Также с 1 марта изменено расписание пригородных поездов:
№6003 Пермь-2 – Верещагино отправляется в 08:30 (раньше на 32 минуты).
№7144 Верещагино – Пермь-2 отправляется в 06:50 (позже на 22 минуты);
№6015 Левшино – Краснокамск отправляется в 14:35 (раньше на 2 часа 12 минут).