В Пермском крае продлены маршруты «Ласточек»

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С 1 марта часть маршрутов пригородных поездов «Ласточка», соединяющих Краснокамск и Пермь, продлены до Левшино и Голованово.

Электрички из Краснокамска №6014 и №6016, ходившие до Перми 2, теперь следуют до Левшино. «Ласточки»· №6020 и №6012 теперь ходят до Голованово (ранее их маршрут заканчивался на Перми-2 и Левшино соответственно).

Идущие в Краснокамск электрички №6011 и №6019 отправляются со станции Голованово , а №6013 и №6017 - из Левшино.

Но с 1 марта отменены пригородные поезда №6118 Пермь-2 – Левшино, №6101 Пермь-2 – Оверята, №6024 Краснокамск – Пермь-2.

Также с 1 марта изменено расписание пригородных поездов:

№6003 Пермь-2 – Верещагино отправляется в 08:30 (раньше на 32 минуты).

№7144 Верещагино – Пермь-2 отправляется в 06:50 (позже на 22 минуты);

№6015 Левшино – Краснокамск отправляется в 14:35 (раньше на 2 часа 12 минут).