В Перми бездомный с пистолетом испугал прохожего

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 27 февраля возле мусорных баков на улице Мира местный житель повздорил с бездомным. Ругань начал сам прохожий и после короткого обмена мнениями друг о друге бездомный достал пистолет. Увидев оружие, мужчина убежал и вызвал полицейских.

- В отдел полиции поступило сообщение от мужчины, о том, что у мусорных баков неизвестный угрожает ему предметом похожим на пистолет. На место выехала следственно-оперативная группа. Неизвестный мужчина был установлен. Предмет опасности для окружающих не представляет. Заявитель претензий не имеет, - сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УВД по городу Перми.

Как сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией, у бездомного был пневматический пистолет.

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