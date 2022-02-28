На берегу реки в Пермском крае нашли тело экскаваторщика

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Кудымкарского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства гибели 55-летнего машиниста трактора-экскаватора. Тело рабочего нашли 24 февраля на правом берегу реки Иньва вблизи деревни Лопатина Кудымкарского округа. По предварительной информации, во время работ по добыче песчано-гравийной смеси в карьере мужчина получил смертельные телесные повреждения.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причина смерти мужчины. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.