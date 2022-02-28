Казис Максвитис покидает «Парму»

Фото: БК "Парма-Париматч"

Главный тренер пермского БК «Парма-Париматч» Казис Максвитис покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

«Мы с сожалением принимаем такое решение нашего тренера. Детали завершения контракта стороны обсудят в ближайшее время», - отметили в «Парме».

Напомним, Казис Максвитис возглавил «Парму» летом 2019 года. Под его руководством пермяки в 2021 году впервые в истории вышли в плей-офф Единой лиги ВТБ, где сразились с питерским «Зенитом». Также в прошлом году «Парма» вышла в Финал четырех Кубка ФИБА Европа, где заняла четвертое место, проиграв полуфинал и матч за третье место.

Сейчас в Единой лиге ВТБ «Парма» занимает пятое место и держится в зоне плей-офф. Из Кубка ФИБА Европа пермяки вылетели, проиграв в решающем матче Второго квалификационного раунда «Легии» из Варшавы.

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