«Парма» проиграла польской «Легии» и вылетела из еврокубка

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» завершает выступление в Кубке ФИБА Европа-2021/2022. Вечером 15 февраля подопечные Казиса Максвитиса проиграли прямому конкуренту за выход из группы «I» – варшавской «Легии». Матч завершился со счетом 67:78.

Гости сразу завладели инициативой и с начала игры отправили пермяков в статус догоняющих. Первая половина матча ожидаемо завершилась с преимуществом гостей из Восточной Европы - 32:40.

Старые знакомые

В третьей четверти матча «Парма» только усилила отставание. Особенно результативен у гостей был наш старый знакомый – Роберт Джонсон. Баскетболист играл за «Парму» с 2019 по 2021 год.

Но к концу четверти «Легия» совершила серию ошибок, и пермяки почти догнали соперника - 50:54. Все решалось в последней четверти.

Наконец, в финальной четверти хозяева блестящим трехочковым от Адаса Юшкявичуса вырвались вперед – 60:58. Но радость была недолгой. По иронии судьбы, бывший игрок «Пармы» вновь вывел гостей вперед, был самым активным и заметным на паркете. Вдобавок, «Парма» набрала пять командных фолов.

В итоге - 67:78. Как ни старался пермский болельщик, но помочь своей команде он сегодня не смог. Причины неудачи будет анализировать тренерский штаб. А нам остается поздравить варшавскую команду с выходом в четвертьфинал и ждать новых еврокубковых побед. Но уже в следующем сезоне.

Самым результативным игроком матча, что не удивительно, стал Роберт Джонсон. В активе защитника «Легии» - 30 очков. 24 очка набрал лидер «Пармы» Адас Юшкявичус.

Попытка номер три

Напомним, это была уже третья попытка «Пармы» взять еврокубок. Первая была еще в 2017 году. Но тогда команда даже не смогла пройти квалификацию в групповой раунд. Вторая попытка в прошлом сезоне-2020/2021 была более успешной. Пермяки дошли до «Финала четырех», однако остались без медалей: проиграли и финал, и матч за третье место.

Стартовал текущий евросезон нашей команды с турнира рангом выше – Лиги чемпионов ФИБА. «Парма» почти пробилась в основной раунд еврокубка. На последней стадии квалификации клуб в два очка уступил чемпиону Украины-2020/2021 – «Прометею» (65:67).

До этого пермяки в напряженной концовке обыграли «Хапоэль» из Эйлата (79:76), а затем более уверенно сыграли против французского «Ле Мана» (82:69). Все матчи прошли в столице Болгарии Софие с 14 по 18 сентября прошлого года.

После наша команда прошла первый групповой раунд Кубка ФИБА Европа. В квартете с португальской «Бенфикой», нидерландским БК «Хирос Ден Бос» и чешской «Опавой» «Парма» заняла второе место, дважды проиграв португальцам.

Осталась только лига

Отметим, что в Единой лиге ВТБ, несмотря на вылет из еврокубка, дела у «Пармы» идут неплохо. Клуб не проигрывает уже на протяжении четырех матчей. Благодаря победной серии баскетболисты «Пармы» поднялись на пятое место и закрепились в зоне плей-офф лиги.

Напомним, что в плей-офф розыгрыша Единой лиги ВТБ выходят восемь первых команд регулярного чемпионата из 12. Позавчера «Парма» продолжила победную серию, обыграв в родных стенах эстонский «Калев».

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