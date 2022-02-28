В пермском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы

В Перми из-за тумана задерживаются рейсы. Фото: архив "КП"

В пермском аэропорту из-за тумана задерживаются три рейса. Утром 28 февраля Большое Савино не смог принять самолет следующий и Сочи, рейс ДР1365. Он ушел на запасной аэродром в Уфу. В ближайшее время борт готовят к вылету в Пермь.

Из Перми задерживается рейс ДР366 в Сочи. С задержкой в 2,5 часа вылетел из Москвы в Пермь СУ1395.

Кстати, на сайте пермского аэропорта в разделе расписания появился рейс в турецкую Анталью. Он назначен на 3 апреля, на 10 утра. В полете самолет пробудет 4 часа 35 минут.