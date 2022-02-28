В расписании пермского аэропорта появился рейс в Анталью

Из Перми отменены рейзы в южном направлении. Фото: Анна Маркова

На сайте пермского аэропорта в разделе расписания появился рейс в турецкую Анталью. Он назначен на 3 апреля, на 10 утра. В полете самолет пробудет 4 часа 35 минут.

Напомним, ранее «КП» сообщала, о закрытии всех вылетов на юг России. Отменены авиарейсы в Ростов на Дону и Краснодар. Росавиация приостановила из-за небезопасности полетов, связанных с военной операции на Украине.

По вопросам возврата и обмена авиабилетов пассажирам нужно обращаться в авиакомпанию.