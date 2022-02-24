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Общество24 февраля 2022 6:50

Из Перми отменили рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар

Ограничения Росавиации продлятся до 2 марта
Анна Маркова
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Рейсы из Перми отменены по двум направлениям до 2 марта.

Рейсы из Перми отменены по двум направлениям до 2 марта.

Фото: Анна Маркова

Рейсы из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар отменены до 2 марта, об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта. Росавиация приостановила работу аэропортов в этих городах из-за военной операции на Украине, так как полеты в этой зоне не безопасны.

Если вы уже купили билеты в эти города на даты, с 24 по 2 марта, по вопросам возврата и обмена авиабилетов нужно обратиться в авиакомпанию. Актуальную информацию о рейсах можно узнать на сайте пермского аэропорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что рейс А4 Пермь - Краснодар совершил посадку в аэропорту города Саратов. Рейс DP 947 Пермь - Стамбул вернулся в аэропорт Большое Савино.