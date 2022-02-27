Жители дома в Перми остаются без горячей воды из-за проблем внутри здания

Воду приходится греть на плите Фото: архив "КП"

Из-за того, что управляющая компания не проводит наладку внутридомовых сетей здания по улице Мира, 31, горячей воды в доме нет. Проверка, проведенная энергетиками, показала: тепловой ресурс до границы дома подается с нормативными параметрами. В настоящее время ситуация находится на контроле администрации Индустриального района Перми.

Поставка тепловой энергии от ЦТП-24 в жилые дома по ул. Мира осуществляется в соответствии с заданными тепловыми и гидравлическими режимами. Ранее УК «ПДСК» выдавались рекомендации по регулировке внутридомовых систем, в том числе, в доме по ул. Мира, 31. В частности, управдому необходимо установить фильтры и восстановить изоляцию внутридомовых теплопроводов, что напрямую отражается на качестве коммунальных услуг. Однако управляющая организация до сих пор не выполнила свои обязательства.

- На качество услуг отопления и горячего водоснабжения напрямую влияет функционирование тепловых сетей в двух контурах: подающих тепловых сетей на участке до ввода в здание и внутридомовых сетей. Энергетики прикладывают все усилия для организации нормативного функционирования теплопроводов в своей зоне ответственности, - отметил главный инженер – технический директор Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Энергетики напоминают: за функционирование и обслуживание внутридомовых сетей несет ответственность организация, обслуживающая дом. Именно УК/ТСЖ отвечает за качество отопления и горячей воды в квартирах, и, со своей стороны, обязано контролировать качество коммунальной услуги. В случае перебоев, именно управдом должен принимать меры и информировать о своих действиях жителей.