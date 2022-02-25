В Перми между многодетными распределили альтернативные земельные участки

Среди многодетных распределили земельные участки. Фото: архив "КП"

В Перми прошло распределение альтернативных участков среди многодетных семей. Об этом сообщает администрация Перми. Всего на 119 участков, которые были выделены в Гамовском сельском поселении Пермского района, претендовали 164 многодетные семьи.

Напомним, в конце прошлого года городская администрация предоставила многодетным семьям, которые стоят в очереди на получение земли на территории Перми альтернативные садовые участки. На них можно построить дом не больше 150 кв. м, высотой не более 3 этажей, общая площадь объекта может составлять до 450 кв. метров. Его можно будет зарегистрировать и прописаться там.

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