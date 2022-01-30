Семь вопросов о том, как пермским многодетным семьям будут предоставлять землю за городом

Нас много! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевом центре Прикамья решили продлить до 18 февраля прием заявок на распределение 119 «альтернативных» земельных участков в селе Гамово для пермских многодетных семей.

Жеребьевка по их распределению состоится 24 февраля.

Распределить эти земли хотели уже в конце прошлого года, но получили не так много заявок – не более 70.

- Я объясняю это лишь предпраздничной суетой, вот почему мы предложили продлить прием заявлений, - отметила лидер многодетных семей Прикамья, руководитель проекта «Нас много» Ирина Ермакова.

Очевидно, практика «альтернативного» предоставления земельных участков пермским многодетным семьям будет продолжена и дальше – свободной земли в Перми не так-то много, и пермские власти заключили соглашение с администрацией Пермского района о выделении на эти цели земельных участков для садоводства. В принципе, на таких участках можно построить практически то же самое, что и на землях для ИЖС.

А что именно? Как будет формироваться «альтернативная очередь»? Неужели очередность будет определять «рулетка» - жребий? На эти вопросы ответили в департаменте социальной политики администрации Перми.

- Что означает понятие «альтернативное» выделение земли?

- То, что она выделяется за городом. И то, что размер участков для садоводства меньше, чем для ИЖС – в данном случае от 523 до 614 квадратных метров.

- Что на них можно будет построить?

- На них возможно строительство садового дома с площадью застройки до 150 квадратных метров, высотой не более 3 этажей, общая площадь помещений всех этажей может составить до 450 квадратных метров. Построенный садовый дом подлежит государственной регистрации в органе регистрации прав. В нем можно «прописаться».

- Как далеко от Перми находятся участки? Какая есть инфраструктура?

- Село Гамово расположено в 18 километрах от Перми, в окрестностях находится горнолыжная база «Иван-гора». Рядом с участками находится частный сектор, есть точки подключения к сетям коммунальной инфраструктуры, в 500 метрах – пруд. В селе имеются школа, детский сад, амбулатория, свое пожарное подразделение, сетевые магазины.

- Кто может подать заявление?

- Подать заявление на загородные участки может любая многодетная семья, вне зависимости от порядкового номера в основном реестре. Также могут прислать заявки многодетные семьи, подавшие ранее заявление на предоставление единовременной денежной выплаты взамен земельного участка, но они сначала должны отказаться от предоставления выплаты.

- Как будет формироваться очередь на эти «альтернативные» участки?

- После того, как завершится прием всех заявлений, очередь будет сформирована в зависимости от очередности в основном реестре на предоставление земли.

- Как будет определяться очередность тех, кто стоял в очереди на денежную компенсацию в 250 тысяч рублей? Если семьям, отказавшимся от денег, не хватит участков, они смогут вернуться в прежнюю очередь?

- Эти вопросы пока уточняются, важно исключить какую-либо несправедливость. Скорее всего, будет учитываться очередность в основном реестре до перехода в очередь на получение денежной компенсации.

- А что тогда определяет жеребьевка, если не очередность?

- Путем жеребьевки, которая состоится 24 февраля, будет определяться место расположения участка.

Как подать заявление?

Как объяснили в мэрии, заявление можно подать, заполнив электронную форму на официальном сайте администрации Перми.

А можно - направить отсканированную копию заявления, подписав его всеми совершеннолетними членами многодетной семьи, на электронную почту: dsp@gorodperm.ru или 2361209zemly@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте мэрии Перми, а также по телефонам 210-10-90 и 236-09-79.

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