Реконструкция набережной в Кировском районе Перми начнется этой весной и продлится два года

На детской площадке установят новые тренажеры и аттракционы. Эскиз дизайн-проекта.

Пермская мэрия сообщила, что капитальный ремонт набережной в Кировском районе Перми будет проводить компания ООО «Техдоргрупп». За два года подрядчик оборудует на прибрежной территории детскую площадку, зоны для тихого отдыха и спорта, выполнит берегоукрепление.

Благоустройство набережной на правом берегу Камы начнется уже весной и будет проводиться в течение двух лет.

За это время здесь обновят променадную часть, восстановят освещение (появится архитектурная подсветка), благоустроят зоны пляжа, где будет вся необходимая инфраструктура для летнего отдыха у воды. Появятся на обновленной набережной площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны, места для размещения кафе и торговых точек.

Для любителей моржевания и закаливания планируется установить модульную баню и теплые душевые. На набережной

Особое внимание уделят озеленению: максимально сохранят все здоровые деревья и высадят молодые.

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