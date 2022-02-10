Берег с лежаками, веревочный парк с гамаками. Для чего в Закамске две набережных соединят в одну

С обзорной площадки можно будет любоваться камскими просторами. Эскиз дизайн-проекта.

Пройдет немного времени, и при упоминании о пермской набережной пермяки будут переспрашивать: какую из двух вы имеете в виду?

К 300-летию города набережная у Речного вокзала уже стала выглядеть празднично. Но вскоре должно полностью преобразиться и пространство у Камы в Закамске. На суд пермяков уже выложили эскизы дизайн-проекта.

К набережной оборудуют удобные спуски. Эскиз дизайн-проекта.

Удобные спуски и скамьи-трибуны

Мэр Перми Алексей Дёмкин пообещал, что ленточку на новой набережной в Кировском районе разрежут уже в следующем году. А к реконструкции стоимостью почти в 1,5 миллиарда рублей приступят этой весной в апреле.

Что откроется взору пермяков на новой набережной?

Разительные изменения встретят горожан уже на подходе к ней. Вокруг дворца имени Кирова зазеленеет парк с красивыми газонами и дорожками, которые ведут к удобным лестницам. По бокам лестничных спусков установят деревянные скамьи.

На склоне берега вы увидите длинные скамьи-трибуны. Расположившись на них, можно будет обозревать просторы Камы или любоваться водными представлениями и соревнованиями, которые здесь обещают регулярно проводить. Тут же разместится навес, под которым можно будет дождаться прогулочного водного транспорта либо поиграть в настольные игры.

Общая длина набережной увеличится до 1,3 километров. Эскиз дизайн-проекта.

Мост на понтонах между двумя пляжами

А дальше глазам пермяков откроется длинная променадная зона, которая протянется от улицы Чистополькой до Шишкина. Она будет тянуться почти 1,5 километра - два существующих сейчас пляжа собираются соединить мостовым переходом, который, возможно, устроят на понтонах прямо над водой.

На склонах берега вы увидите новые деревья и кустарники, которые украсят и укрепят откосы.

Как и на набережной Камы в районе моста - здесь появится своя спортивная зона. На ней установят турники и теннисные столы, для велосипедистов и скейтеров откроют небольшой памп-трек. Покататься на велосипеде, не мешая гуляющим, можно будет и вдоль береговой линии, для чего предусмотрят велосипедную дорожку.

Со смотровых трибун можно будет наблюдать за развлечениями на воде. Эскиз дизайн-проекта.

Для взрослых и детей

Полностью преобразится детская игровая площадка. Здесь поставят новые тренажеры и аттракционы. Некоторые из них разместят прямо в воде.

В центре набережной можно будет посидеть на длинной двухуровневой скамье. Пока вы отдыхаете, ваши детишки смогут порезвиться на склонах – испытать ловкость на полосе препятствий из бревен с канатами и сетками, покачаться в гамаках.

Про людей в возрасте тоже не забыли - напротив профилактического центра «Родник» на набережной установят тренажеры для пожилых пермяков.

На детской площадке установят новые тренажеры и аттракционы. Эскиз дизайн-проекта.

Расположенный здесь ключик-родники также не останется неухоженным. Возле него оборудуют ограждение и павильон, который зимой обещают обогревать.

Само собой, на набережной тут и там откроются кафе и павильончики с прохладительными напитками.

А что же пляжи? На них появятся современные душевые, кабинки для переодевания, лежаки - все как полагается для отдыха у воды.

На склонах высадят много новых деревьев. Эскиз дизайн-проекта.

Отдых у зимней Камы

Зимой набережная тоже не будет пустовать. Горожан встретит сказочный ледовый городок с новогодней елкой. Пермяки смогут следить со смотровой площадки за праздничными развлечениями.

Для детишек оборудуют удобные склоны для катания на тюбингах и ледянках. Если замерзнете - можно будет отогреться во временных кафе и отведать согревающих напитков.

Ну, а для самых закаленных - для пермских «моржей» - обещают оборудовать комфортный спуск к воде.