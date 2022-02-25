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Происшествия25 февраля 2022 7:11

В Перми столкнулись автобус и трамвай, есть пострадавший

ДТП произошло на улице Мира
Анна Маркова
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В ДТП пострадала кондуктор.

В ДТП пострадала кондуктор.

Фото: архив "КП"

В Перми сегодня утром около 6.30 утра произошло ДТП с общественным транспортом. В районе дома №115А по улице Мира столкнулись автобус маршрута №62 и трамвая маршрута №12.

По информации источника «КП», пострадала 60-летняя кондуктор автобуса. Женщине вызвали скорую медицинскую помощь. Женщина получила травму головы и ушиб грудной клетки, но после осмотра отказалась от госпитализации.

Трамвайное движение было остановлено в обоих направлениях, спустя примерно один час движение восстановили.

Напомним, в Пермском крае 24 февраля произошло серьезное ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает ГУМВД по Пермскому краю. В районе полуночи на автодороге Пермь-Ильинский 35-летний водитель «Лада Веста», выехал на полосу встречного движения и врезался в другую «Ладу Весту». Удар был сильнейшим, в аварии погибли четыре человека: оба водителя и две женщины-пассажирки из второго автомобиля. Серьезные травмы получили мужчина и 5-летний ребенок. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу.