В выходные в Пермском крае ожидаются морозы и сильный ветер

Выходные в Прикамье будут морозные. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Пермский край в выходные придет похолодание, температура воздуха значительно опустится уже этой ночью. По информации синоптиков, 25 февраля днем переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный 4–9 м/с, днем западный, юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью −5…−10°, при прояснениях до −15°, днем −4…1°.

В субботу плюсовой температуры ждать не приходится, к тому же будет достаточно ветрено. Ночью в основном без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью −6…−11°, днем −1…−6°.

В воскресенье, 27 февраля, облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-западный, западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью −9…−4°, днем −4…1°.