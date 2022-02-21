Дыхание весны: третья декада февраля встретит пермяков аномальным теплом

Погода в феврале 2022 года не перестает удивлять пермяков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в феврале 2022 года не перестает удивлять пермяков. Аномально теплая первая декада месяца, со средней температурой 0..-4 градуса, выше средних температурных значений вторая декада февраля и, наконец, третья десятидневка, которая, по прогнозам синоптиков, окажется также аномально теплой.

По словам инженера ГИС-Центра ПГНИУ Андрея Шихова, эта неделя разделится на две части. Первая - с 21 по 24 февраля - будет очень теплой, с большим количеством осадков и средней температурой воздуха около 0...-1 градуса. Вторая - с 25 по 27 февраля - окажется немного холоднее, но только ночью, днем будет выглядывать солнышко и столбик термометра покажет минимальные отрицательные значения, осадков при этом практически не будет.

- Уже сегодня мы ощутим первое весеннее тепло, говорит Андрей Шихов. - Временами будет выглядывать солнышко, а температура воздуха составит 0...+1 градус в Перми и -2...+2 градуса в Пермском крае. Днем во вторник температурный фон практически не изменится, будет 0...+1 градус, но ночью похолодает до - 5. Среда, вероятнее всего, станет самым теплым днем недели, и в этот день мы по-настоящему почувствуем приближение весны. В ночь на среду температура воздуха будет выше 0 градусов, растает снег и в центре города вероятны первые потопы. В четверг будет еще достаточно тепло -2...+2 градуса, а уже в ночь на пятницу похолодает до -7...-12 градусов. Но днем вновь потеплеет и температура на большей части края будет в пределах -2...+2 градусов. В выходные нас также ждут холодные ночи, с температурой до -15 градусов, однако днем тепло вернется и на большей части края будет чуть ниже 0 градусов.

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