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Спорт24 февраля 2022 17:28

Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Нидерландов на пермском паркете

Встреча завершилась со счетом 80:69
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ»

Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ»

Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Нидерландов в матче квалификационного турнира чемпионата мира-2023. Матч проходил на счастливом для наших баскетболистов пермском паркете в УДС «Молот». Встреча завершилась со счетом 80:69 в пользу российской команды.

- Сохранили традиционную беспроигрышную серию в «Молоте» при мощнейшей поддержке шестого игрока! - написали в группе Пермского баскетбольного клуба "Парма"

Следующей матч наших баскетболистов состоится 27 февраля. Сборная России вновь сразится с Нидерландами, только уже на их паркете - в Алмере.

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