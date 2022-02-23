Надо ехать и «рвать» всех: олимпийские звезды Прикамья – о главном спортивном событии года

Зимняя Олимпиада отгремела, но обсуждать ее события будут еще долго. Фото: Reuters

Зимняя Олимпиада отгремела, но обсуждать ее события будут еще долго. О том, что происходило в эти недели в Пекине, и об успехах наших пермских спортсменов, рассказали олимпийцы прошлых лет.

«Не надо надеяться на ошибки соперников»

Владимир Аликин, олимпийский чемпион 1980 года в биатлоне:

– Игры в Пекине – довольно тяжелые для наших спортсменов, они находятся под постоянным прессингом разных факторов. Состоявшиеся ребята, которые верят в свои силы, переносят это достаточно легко.

Владимир Аликин. Фото: biathlonrus.com1

В Пекине сложные погодные условия для соревнований – мороз, высокогорье, покрытие снежных трасс. Прежде всего, это касается наших лыжников и биатлонистов. На первый план выходит техническая составляющая, необходимая для подготовки лыж. Поэтому, надо идти и бороться, верить в победу до последнего метра дистанции, рубежа или выстрела. С горами шутить не надо. Очень порадовали лыжники, видно, что подготовились к Олимпиаде они отменно. А вот некоторым нашим спортсменам, прежде всего биатлонистам, не надо надеяться на ошибки соперников, надо идти к победе за счет собственных резервов, сил и характера. Прослеживается такая черта Олимпиады, порой, у наших олимпийцев есть доля везения в некоторых видах спорта. Хотя, как говорится, везет сильнейшим.

Смотреть Олимпийские игры, следить за событиями сегодня просто необходимо. Так все мы сможем поддержать наших олимпийцев, а они - будут знать, что защищают честь страны. Звание олимпийского чемпиона – это огромный статус для любого спортсмена.

Конечно, следил за выступлениями представителей Прикамья. Молодцы – есть завоеванные награды. Конечно, хотелось бы и золотых медалей.

Я пенсионер, занимаюсь внуками. Внучка пошла в первый в класс, еще трое – дошколята. Так что у меня сейчас своя «олимпиада» - ответственность, пожалуй, еще большая.

Стараюсь поддерживать спортивную форму – бегаю кроссы. Люблю отдыхать на природе – походы, охота, рыбалка. На лыжах практически не катаюсь, за свою жизнь я столько на них намотал километров. Живу в Перми – здесь моя родина, не хочу никуда уезжать.

«Болею за всю нашу сборную без исключения»

Альберт Демченко, серебряный призер Олимпийских игр 2006 и 2014 годов в санном спорте:

– Олимпиада 2022 года в Пекине является первой за всю мою карьеру, которую я смотрю по телевизору. С 1992 по 2014 годы я как спортсмен в составе сборной команды России принял участие в семи Зимних Олимпийских играх. От участия в Играх 2018 года в Корее отстранили многих российских спортсменов и тренеров. Мы всячески попытались отстоять право на участие в Олимпийских играх нашей землячки Татьяны Ивановой, приезжали в Пхенчхан для того чтобы участвовать в слушаниях панели CAS (Спортивный арбитражный суд) и получить разрешение на участие, но тогда нам это не удалось этого добиться.

Альберт Демченко. Фото: Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийские игры в Пекине я смотрел и болел за пермяков. Все жители Пермского края могут радоваться медалям, завоеванным нашими спортсменами: Татьяной Ивановой, Анастасией Смирновой и Евгением Климовым, которые на международной арене прославляют наш регион.

На самом деле я всегда смотрю все соревнования, это и лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, бобслей и болею за всю сборную. Все наши ребята большие молодцы! Дают нам возможность получать удовольствие от их побед и выступлений.

«Олимпийская медаль – самая дорогая»

Александр Смышляев, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в могуле:

– В 2018 году после Олимпиады я завершил спортивную карьеру, немного отдохнул и взялся за тренерскую работу. Олимпиада для меня - это самые важные соревнования в карьере, а олимпийская медаль - самая дорогая. Для нас это лишь один соревновательный день в олимпийском четырехлетнем цикле, и к этим стартам нужно подходить со всей ответственностью.

Александр Смышляев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очень неприятная ситуация с лишением России на Олимпийских играх возможности выступать со своими гимном и флагом. Я с этим смирился еще в 2018 году, когда мы поехали в Корею на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Лишение гимна и флага – это больно, но через это нужно пройти, оставить все эмоции, и с ясной головой выходить на соревнования.

Считаю, смотреть Олимпиаду нужно всем, ведь это две-три недели состязаний лучших спортсменов планеты. Меня в основном интересуют все дисциплины фристайла, сноуборд, сани, коньки, шорт-трек. Очень рад выступлениям воспитанников чусовского «Огонька». Я ожидал от них успешных выступлений.

«Шанс может выпасть один раз в жизни»

Сергей Червяков, участник Олимпийских игр 1984 года в лыжном двоеборье:

- Наши ребята уже привыкли быть под постоянным контролем. Это их даже в определенном смысле стимулирует показывать достойные результаты, отстаивать честь страны. Считаю, что выступать без национальной символики неприятно и тяжело. При этом, все всё прекрасно понимают: кто и какую страну представляют. Спортсмены – профессионалы, им надо показывать достойные результаты вне зависимости от внешних обстоятельств различного характера. Они отрабатывают на том уровне подготовки, с которым подошли к этим соревнованиям.

Сергей Червяков. Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья

Очень приятно, что молодежь стала следить за ходом Олимпиады – это хороший знак. Поддержка спортсменам нужна на всех уровнях, но они особо не замечают ее в ходе соревнований или подготовки к ним. Здесь надо рассчитывать только на себя, свои силы и возможности. Излишнее внимание порой играет злую шутку и не идет на пользу.

В наше время попасть на Олимпиаду было намного сложнее, здесь, порой, влияли не только твои спортивные результаты. Это совершенно другой уровень соревнований, попасть сюда, порой, бывает единственный шанс в жизни. Проявил слабость, и Олимпиада может быть потеряна для тебя навсегда, а как там дальше повернется твоя спортивная судьба неизвестно. Надо максимально концентрироваться на своих результатах. К этому надо относиться не с целью каких-то будущих наград и заслуг, надо стараться думать здесь и сейчас о максимальном результате, не отвлекаться на другие мысли.

Для меня Олимпийские игры – это приобретенный опыт, который мне затем пригодился в профессиональной карьере тренера. Когда за твоей за спиной большой приобретенный опыт, это намного упрощает задачу по подготовке спортсменов – знаешь, чему учить, готовить к соревнованиям высокого уровня.

Сейчас я работаю тренером в одной из спортивных школ Подмосковья, являюсь членом президиума Федерации лыжных гонок России.

«Мы работаем, чтобы побеждать»

Светлана Высокова, бронзовый призер игр 2006 года в конькобежном спорте:

- Олимпийские игры – горячая пора, надо стараться уследить за всеми событиями. Конечно, меня больше интересуют выступления нашей конькобежной сборной – мой родной вид спорта, я болею за наших ребят. Интересуюсь событиями в фигурном катании - это тоже для меня очень интересно.

Светлана Высокова. Фото: dynsvo su

К нашей сборной на Олимпиаде безусловно оказывают особое пристальное внимание после Игр 2014 года в Сочи. Этот вопрос надо адресовать юристам, чтобы они нашли возможность, желание и силы отстаивать права наших спортсменов. Подобные ситуации могут возникать еще не один раз – выступление без Родины, флага и гимна. Продолжаю оставаться верной своей позиции - у спортсмена все это в его сердце, душе.

Мы работаем, чтобы побеждать. Говорить и рассуждать о том, ехать на Игры или нет, лишь пустые разговоры. Если бы мы не поехали, значит отдали бы свои медали другим странам. Это было бы лучше? Надо ехать и «рвать» всех! Надо обязательно ехать и доказывать, что мы сильнейшие не смотря ни на что.

Политика и спорт тесно переплетаются. Это было всегда. Во все времена с началом Олимпиад начинались поиски недостатков в подготовке спортсменов, работе чиновников. Ситуация возникла не потому, что спортсмены такие плохие, а просто где-то недоработали чиновники. Вот поэтому они сейчас и должны решать все спорные вопросы. Спортсмены же пускай хорошо делают свое дело. Им очень тяжело психологически: нужно собраться, чтобы показать максимальный результат, на который ты способен.

Сегодня побеждает не тот, кто был сильнее вчера, а тот, кто сегодня стремится стать сильнейшим!

Нынешняя Олимпиада очень сильно отличается своими коммуникативными возможностями, в отличие от того времени, когда выступала я. К примеру, через соцсети сейчас можно лично поздравить спортсмена с его успехом, выразить поддержку. Раньше в основном были статьи и репортажи с мест соревнований, но не было такого ажиотажа и общего триумфа вокруг наших выступлений. Мы этого на себе не ощущали. Очень здорово, что сейчас это можно сделать совершенно по-другому.

Российских же болельщиков хочу попросить, чтобы они относились лояльно и с уважением к нашим спортсменам.

Если говорить о выступлениях конькобежцев России, то женщины в командной гонке из пяти Олимпиад уже во второй раз остались без медалей. Зато впервые это сделали мужчины! Кстати, эту команду готовил к стартам пермский тренер Виктор Александрович Сивков. Он и меня в свое время привел к олимпийской награде. Вот этим точно можно гордиться. Сейчас о работе тренеров почему-то забывают говорить. Сам по себе спортсмен не может стать чемпионом - это кропотливая работа его наставников.

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