Житель Прикамья одним взмахом руки смог предотвратить убийство

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечер среды 5 января едва не стал последним для одного из жителей Октябрьского района. Мужчина выпивал в компании знакомых и во время шумного застолья поссорился с одним из собутыльников - завязалась драка. Во время потасовки ему нанесли четыре удара ножом и, возможно, ударов было бы больше, если бы не их общий знакомый.

- С целью пресечения совершения преступления, общий знакомый мужчин подбежал и замахнулся рукой на обвиняемого, который прекратил противоправные действия и скрылся с места происшествия. Потерпевший экстренно был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказали помощь, вследствие чего мужчина остался жив, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Оказалось, что 38-летнйи обвиняемый уже был судим. Сейчас он находится в СИЗО, вскоре его ждет суд.

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