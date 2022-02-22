«Всех мучил один вопрос: «Сама ли...!?» Следователи поставили точку в деле о смерти молодой учительницы, которую нашли на кладбище

В Очер Ильмира переехала еще студенткой из удмуртского города Можга. Фото: личная страница ВКонтакте

27 октября 2021 года жителей Очера потрясла ужасная новость: на городском кладбище мертвой нашли 31-летнюю учительницу физкультуры Ильмиру. Тут же по маленькому городу поползи слухи и домыслы: «Ждали ее уже там, на этом кладбище, и убили», «Муж виноват, довел девку своими изменами, хорошо бы его и любовницу проверить, не помогли ли часом», «Знала ее лично, в голове не укладывается, что она могла на себя руки наложить...», «Знаю, что всех мучает этот вопрос, но никто его не озвучивает: «Сама ли...!?» Много странностей и несостыковок в ее гибели, надеюсь, наши следователи не спустят все на тормозах, а если и не станут все тщательно проверять, напишу на федеральный канал, они разберутся, что к чему».

На первый взгляд версия о самоубийстве Ильмиры выглядела достаточно сомнительной. Зачем молодой, красивой, талантливой, целеустремленной девушке накладывать на себя руки? К тому же Ильмира была счастливой матерью двоих детей. Но действительно ли Ильмира была счастлива? Впоследствии ответ именно этот вопрос станет разгадкой на первый взгляд таинственной смерти девушки.

В современном мире чужая жизнь — уже давно не потемки. В век соцсетей и смартфонов мы знаем о том, что происходит у других людей даже больше, чем надо, что уж говорить о маленьком городке на юго-западе Пермского края с населением в 15 тысяч человек, где порой соседи знают больше, чем твои близкие.

В Очер Ильмира переехала еще студенткой из удмуртского города Можга больше 10 лет назад. Здесь у нее закрутился роман со своим будущим мужем Михаилом (имя изменено - Ред.). Влюбленные начали встречаться, а вскоре и жить вместе. У пары родилась дочь, Ильмира устроилась работать в местную школу учителем физкультуры и вскоре у них родился второй ребенок - тоже девочка. Ильмира души не чаяла в детях и не только в своих, ее любили все ученики и их родители.

Михаил и Ильмира. Фото: личные страницы ВКонтакте

- Столько радости было в глазах ребятишек, когда она приходила за ними, чтобы забрать на урок. «Фк - Фк (физкультурница -Ред.)», - кричали они и бежали к ней на встречу, обнимали, а в ее глазах было такое счастье, - вспоминает одна из жительниц Очера.

В профессии Ильмира состоялась и справедливо заслужила любовь и доверие своих учеников и их родителей, но вот семейная жизнь девушки, к несчастью, не складывалась. По словам близких Ильмиры, Михаил стал ей изменять практически сразу после знакомства. Именно любовные похождения были частным поводом для стресса и постоянных ссор.

- Разговоры о его любовных похождениях в нашем маленьком городе разлетались быстро, - рассказывает знакомая Ильмиры Кира. - Кончено, Ильмира сразу обо всем узнавала. Это становилось поводом для постоянных скандалов. Еще в студенческие годы из-за его неверности Ильмира несколько раз пыталась покончить с собой. Мише удавалось ее спасать. В конце августа 2021 года они развелись, но продолжали жить вместе. К этому времени у Михаила было две девочки от Ильмиры и ребенок от одной из любовниц. А еще одна его возлюбленная была в положении. Новость об очередной беременности Мишиной любовницы и стала для нее последней каплей. После очередной ссоры она выбежала с криками: «Я тебе устрою сейчас проблемы».

Ильмира. Фото: личная страница ВКонтакте

Спустя несколько часов Ильмира позвонила мужу и рассказала, что замышляет. Он отследил ее местоположение по GPS, но когда прибежал на кладбище, она была уже мертва. Потрясенный трагедией Михаил отказался общаться с журналистами. Долгое время мужчина был в очень подавленном состоянии.

- Он очень сильно переживал, - рассказывает знакомая Михаила. - И из-за смерти Ильмиры, и из-за разговоров среди местных жителей о его причастности к ее самоубийству, город у нас маленький - все друг друга знают, поэтому ему было вдвойне тяжелее все это слышать. Михаил вел себя мерзко и подло по отношению к Ильмире, знал, что она его любила, но продолжал изменять, это низко, я его не оправдываю, но я уверена, он тут ни при чем.

После гибели Ильмиры началась доследственная проверка. Сыщики рассматривали разные версии произошедшего: убийство, доведения до самоубийства и самоубийство. Силовики опросили десятки свидетелей, провели ряд других необходимых мероприятий, а также получили результаты судмедэкспертизы, в которой говорилось, что смерть девушки не носит криминальный характер. В результате сыщики не стали возбуждать уголовное дело.

- Девушку до самоубийства никто не доводил, это было ее решение, в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления, - сообщили корреспонденту "КП - Пермь" следователи.

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