Немецкая овчарка Герда будет помогать пермским волонтерам искать пропавших людей

Фото предоставлено Людмилой Добряковой

Недавно волонтеры поискового отряда "Регион59" Чусовой и Лысьва" обратились к жителям Прикамья с просьбой отдать им в дар щенка немецкой овчарки. Поисковики просили именно щенка, чтобы с малых лет приучать его искать пропавших людей. Но на просьбу волонтеров никто не отозвался, тогда они решили купить его на свои кровные. Волонтеры уверены, что та небольшая сумма, которую они заплатили за собаку, с лихвой окупится спасенными ей человеческими жизнями.

- Мы назвали ее Герда, - рассказывает волонтер Людмила Добрякова. - Конечно, она совсем еще ребенок, но вскоре окрепнет и будет настоящим поисковиком - членом нашей большой команды, нашей поисковой семьи. Несмотря на свой возраст, Герда очень умненькая и послушная. Сейчас она живет у нашего волонтера Андрея. Он очень хороший поисковик и человек. Поэтому Герда в надежных руках. Позже мы купим еще одну собаку, мальчика, мы уже придумали ему имя, назовем Каем.

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